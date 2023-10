Barcellona, Lamine Yamal è il più giovane a giocare titolare in Champions

Nemmeno 17anni ed ha già cominciato a rompere record su record. Ecco questo è il nuovo talento del Barcellona Lamine Yamal, che da diverse settimane troviamo continuamente nelle prime pagine dei quotidiani più importanti. Perché a soli 16 anni e 83 giorni è ufficialmente diventato il calciatore più giovane a giocare da titolare una partita di Uefa Champions League. L'esterno questo mercoledì è stato schierato dal primo minuto per la sfida in casa del Porto, seconda giornata di Ucl, e ha così battuto il record di Celestine Babayaro. Quest'ultimo risale a novembre '94 e per soli tre giorni è stato degradato al secondo posto, all'esordio aveva 16 anni e 86 giorni. In questa speciale classifica figurano poi altri nomi provenienti dal Barça, come quello di Ansu Fati e Gavi.