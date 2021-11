Barcellona, Laporta: “In Champions sarà miracolo e batteremo Bayern Monaco”

Il numero uno del club blaugrana ha grande fiducia nelle doti dei suoi in vista della gara decisiva contro i tedeschi

Servirà una vittoria in Champions League al Barcellona di Xavi per andare avanti agli ottavi di finale. Un successo che non sarà affatto semplice dato che davanti vi sarà il Bayern Monaco "dei record" che in Coppa ha fin qui fatto percorso netto con 5 vittorie su 5 partite disputate nel girone.