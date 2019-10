Barcellona, Messi convocato per l’Inter: l’annuncio social è…speciale

Il Barcellona potrà contare su Lionel Messi per la sfida di Champions League di questa sera al Camp Nou contro l’Inter. Lo ha annunciato la stessa società blaugrana sui propri canali ufficiali social. Ernesto Valverde sembra aver sciolto ogni dubbio legato alla presenza de La Pulce e ha deciso di affidarsi al 10 argentino.

Questa mattina, la società catalana ha pubblicato su Twitter la lista dei giocatori convocati per la sfida ai nerazzurri e tra i nomi appare anche quello di Messi. Anzi…

THE GOAT – Il Barcellona ha scelto un modo originale ma allo stesso tempo molto significatico per annunciare il ritorno a disposizione del suo fuoriclasse argentino. Infatti, nell’elenco dei giocatori convocati – in cui è presente anche Dembelé in dubbio fino all’ultimo -, ecco apparire accanto al numero 10 la scritta The Goat, greatest of all time (il migliore di tutti i tempi), e non il nome L.Messi. Insomma, un modo per caricare l’ambiente e mettere anche un pizzico di paura in più agli avversari.