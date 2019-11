Barcellona, Messi da record (per l’ennesima volta): gol in Europa a 34 squadre diverse

Straordinario Leo Messi. In virtù del gol segnato al Borussia Dortmund questa sera – mercoledì 27 novembre – nella sfida di Champions League del Camp Nou, ha raggiunto un altro incredibile traguardo: nella sera della sua 700esima presenza in blaugrana, ha segnato almeno un gol a ben 34 squadre differenti in Europa. Ebbene sì, i gialloneri ancora non erano finiti nella lunghissima lista della Pulce argentina, ma stasera ne faranno parte pure loro. Il Barcellona, con un tweet illustrativo, ha pubblicato i loghi di tutte le squadre a cui Messi ha segnato almeno un gol: fra queste, anche le italiane Milan, Juventus e Roma. Non è mai riuscito invece a lasciare il segno contro l’Inter, nonostante i vari confronti fra Barcellona e nerazzurri in Champions League.