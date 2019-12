Barcellona, Messi salta la sfida con l’Inter insieme ad altro top player

Il Barcellona ha reso noto chi sono i convocati per la partita del sesto round della fase a gironi della Champions League con l’Inter di domani sera. Nell’elenco di 20 giocatori non c’è l’attaccante argentino Lionel Messi. Inoltre, il difensore Gerard Piqué non prenderà parte al match. Questi i convocati dal tecnico Valverde: Ter Stegen, Rakitic, Busquets, Todibo, Luis Suarez, Neto, Lenglet, Wage, Griezmann, Aleñá, De Jong, Arturo Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo e Moré.