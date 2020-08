Barcellona-Napoli diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Barcellona-Napoli si gioca questa sera alle 21.00 per la sfida di ritorno di Champions League. Blaugrana contro azzurri dopo l’1-1 dell’andata. Gara da dentro o fuori. Chi vince passa alla Final Eight di Lisbona. La squadra di Setien non è in un ottimo momento ma può contare su giocatori come Lionel Messi e Luis Suarez. Gattuso, dal canto suo, ha trovato un gruppo pazzesco pronto al massimo sforzo per provare l’impresa.

Barcellona-Napoli, le probabili formazioni

Problemi di formazione per il Barcellona che dovrà fare a meno degli squalificati Busquets e Vidal in mezzo campo. I blaugran dovrebbero scendere sul terreno di gioco con Ter Stegen tra i pali, Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba in difesa. Sergi Roberto, De Jong e Rakitic a centrocampo. Messi, Griezmann e Suarez in attacco. Il Napoli risponde con Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo al campo Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. In avanti con Callejon e Mertens dovrebbe farcela Insigne.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Barcellona-Napoli potrà essere vista in diretta tv in chiaro su Canale 5, con la telecronaca curata da Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena. Ma esistono altri modi per seguire la partita. Infatti il match di Champions League sarà inoltre trasmesso in diretta da Sky e andrà in onda anche sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. In questo caso la telecronaca sarà affidata a Daniele Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani.

La gara potrà essere seguita anche in streaming su Mediaset Play e su Sky Go. Questa possibilità potrà essere sfruttata anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook occorrerà solo scaricare l’app per godersi lo spettacolo.

Esiste poi un’ultima possibilità per vedere la partita, ovvero Now Tv, il servizio di streaming che può interessare gli appassionati di diversi eventi sportivi. Basterà comprare il pacchetto specifico o l’evento singolo come la partita di Champions League.

