Barcellona – Napoli in campo neutro, Setien: “Saremmo svantaggiati”

La Liga è tornata nuovamente in campo. Le prime squadre ad affrontarsi sono state Siviglia e Betis e sabato 13 giugno toccherà al Barcellona di Setien. I blaugrana giocheranno in trasferta contro il Maiorca, ma in conferenza stampa Setien ha parlato anche dell’impegno di Champions contro il Napoli.

Frecciata di Setien

Ancora non è chiaro quando si disputeranno le gare di ritorno degli ottavi di Champions, ma in casa Barcellona il pensiero al Napoli c’è eccome. L’allenatore dei blaugrana Setien ne ha parlato in conferenza stampa criticando l’ipotesi del campo neutro: “Al momento sono tutte supposizioni, vediamo cosa sarà deciso. Sicuramente saremmo un po’ svantaggiati dal giocare contro il Napoli in campo neutro, visto che loro hanno avuto la possibilità di disputare l’andata al San Paolo. Se alla fine sarà così, lo accetteremo comunque. Partiamo sempre con le stesse opzioni degli altri, sia nella Liga che in Europa, però noi abbiamo il migliore al mondo…”.