Barcellona, Pjanic: “La Juventus può vincere la Champions League”

Miralem Pjanic centrocampista del Barcellona alla vigilia del match di Champions League con la Juventus ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza in maglia catalana: “Sono soddisfatto del club e dei compagni. I miei 9 anni in Italia sono stati molto belli, e sinceramente l’Italia mi manca. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco. È una novità che volevo provare. Il Covid ci impedisce di vivere tutto pienamente, mancano soprattutto i tifosi, ma ti rendi conto comunque della grandezza del Barça”. Dispiace non giocare con continuità. Non sono soddisfatto e non posso esserlo, nella mia carriera non ho mai accettato l’idea di non giocare e non lo faccio nemmeno ora. Vedremo, io sono pronto, mi alleno bene e aspetto, non posso fare altro. È una situazione molto delicata che a me non conviene”.