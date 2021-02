Barcellona-Psg, i tifosi blaugrana disturbano il sonno dei rivali: fuochi d’artificio vicino all’Hotel dei parigini

Dopo l’accoglienza certamente calorosa, ma in senso negativo, al presidente del Psg Al-Khelaifi, i tifosi del Barcellona, oggi impegnato contro il parigini nella sfida di Champions League per gli ottavi di finale del torneo, hanno deciso di “dare il benvenuto” anche al resto della squadra francese. In che modo? Con quella che è ormai diventata una delle classiche “azioni di disturbo” più di moda: i fuochi d’artificio nella notte.

Barcellona-Psg: “accoglienza” speciali ai francesi

Alcuni sostenitori blaugrana si sono dati appuntamento nei pressi dell’hotel dove alloggia la formazione francese per disturbare il riposo degli atleti e dello staff. Per cercare di ostacolare il sonno del Psg, i fan del Barcellona, come mostrato dal noto media iberico El Chiringuito Tv, hanno dato spettacolo con una serie di fuochi d’artificio a pochi metri di distanza dall’hotel dei parigini.

Mbappé e compagni avranno avuto certamente qualche problema ad addormentarsi con tutto quel baccano… Vedremo se il disturbo notturno avrà funzionato o meno…