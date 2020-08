Barcellona, Semedo: “Con il Bayern sarà dura, ma se giochiamo come sappiamo…”

Il difensore del Barcellona Nelson Semedo parla alla vigilia della sfida di domani contro il Bayern Monaco.

LE PAROLE DI SEMEDO

Il difensore ricorda anche i primi calci tirati in Portogallo: “Ho iniziato a giocare a calcio nelle strade di Lisbona, con i miei vicini di casa. Per questo per me sarà una sfida speciale, perché lì è dov’è cominciato tutto e al Benfica sono stato benissimo. Il Bayern gioca a calcio partendo da dietro e sarà un avversario pericoloso, ma noi pensiamo a noi stessi e siamo convinti di poter vincere facendo il nostro calcio”. Queste le parole del difensore riprese da Tuttomercatoweb.com