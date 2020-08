Barcellona, Setien: “È stato umiliante. Il mio futuro? Non dipende da me”

L’allenatore del Barcellona, all’ultima partita sulla panchina dei catalani ha parlato dopo la disfatta con il Bayern che ha aperto crepe importanti in casa blaugrana.

LE PAROLE DI SETIEN

Setien ha parlato a Sky Sport: “È stata una partita umiliante, non c’è tantissimo da dire. Non so se questa è stata per me l’ultima partita da allenatore del Barcellona, non dipende da me e non è il momento per questi discorsi. Sicuramente ci sono stati degli errori e il Bayern Monaco ha fatto una grandissima gara sotto tutti i punti di vista. Ora verranno fatte delle scelte”.