Barcellona, Suarez difende Valverde: “Ci corregge e ci migliora sempre”

Dopo la grande paura con il gol di Lautaro Martinez, il Barcellona tira un sospiro di sollievo grazie alla doppietta di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, però, non ha esultato particolarmente, preferendo correre in soccorso del proprio tecnico Ernesto Valverde, travolto dalle critiche per le difficoltà espresse dalla squadra. L’ex Liverpool individua un merito particolare nell’allenatore: “Il tecnico ci ha parlato a metà tempo sulle problematiche riscontrate. Ci ha detto di essere più concentrati sia sulla nostra pressione all’Inter, sia su come abbiamo fatto circolare la palla. Questo è ciò per cui abbiamo questo allenatore. Corregge i nostri errori e ci mostra come possiamo migliorare”.