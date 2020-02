Barcellona, Ter Stegen avvisa il Napoli: “Pronti al 100%. Dopo le delusioni di Roma e Liverpool…”

Vigilia di Champions League per il Barcellona che domani sfiderà il Napoli al San Paolo per la gara d’andata degli ottavi di finale. Parlando al Mundo Deportivo, il portiere blaugrana Marc-André ter Stegen si è detto pronto alla battaglia con la volontà di non ripetere le brutte esperienze degli scorsi anni, quando prima la Roma e poi il Liverpool erano stati capaci di eliminare i catalani con delle rimonte nella sfida di ritorno.

PRONTI – “Sono convinto di quello che stiamo facendo. Abbiamo molti buoni giocatori, vogliamo divertirci al massimo e vogliamo essere sempre preparati e al 100% per queste sfide. Le ultime settimane sono state di adattamento al nuovo allenatore. Bisogna saper soffrire ma vogliamo dare la versione migliore di noi per vincere e affrontare queste partite”, ha detto Ter Stegen.

NESSUNA PAURA – Dopo le delusioni in Champions con Roma e Liverpool, in casa blaugrana potrebbe esserci qualche timore, ma Ter Stegen non ci pensa: “Se siamo pronti per affrontare la partita? Sì. Per noi ogni anno la Champions League è un obiettivo primario, abbiamo la voglia di andare lontano anche se è sempre molto difficile. Ci aspetta una gara molto difficile ma sappiamo che metteremo tutto in campo per ottenere un buon risultato al San Paolo e poi finire il lavoro al Camp Nou nella gara di ritorno”.