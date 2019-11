Barcellona, Valverde: “Consapevole che quando si perde il tecnico è considerato a rischio”

Reduce dalla sconfitta contro il Levante, il Barcellona tornerà in campo domani – martedì 5 novembre – alle ore 18.55 contro lo Slavia Praga per la quarta giornata del girone di Champions League. Queste le parole rilasciate in conferenza da Ernesto Valverde: “Affrontiamo un avversario difficile, che sta facendo bene nel proprio campionato, ha quasi vinto a Milano contro l’Inter e ha fatto una buona partita anche contro di noi all’andata. Il nostro avvio di stagione non è stato molto positivo, soprattutto fuori casa; contro il Levante, nel momento in cui avevamo la gara in pugno, abbiamo preso due gol in un minuto. La mia posizione? Quando si perde si guarda all’allenatore, ritenuto principale responsabile, e io ne sono consapevole. Vedremo se cambiare sistema di gioco, questa opportunità è sempre dietro l’angolo per ogni match, stiamo cercando varie soluzioni”.