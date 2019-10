Barcellona, Valverde incorona Messi: “Migliora ogni giorno che passa…”

Successo sofferto per il Barcellona in casa dello Slavia Praga. I blaugrana, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, si sono imposti per 2-1, con la prima delle due reti degli spagnoli segnata da Lionel Messi. Della partita e dell’argentino, al triplice fischio finale, ha parlato il tecnico Ernesto Valverde.

MESSI – “Lionel è in grado di risolvere da solo qualsiasi partita, ogni giorno che passa migliora”.

PRESTAZIONE – “In alcune fasi abbiamo dominato, soprattutto a inizio gara. Alla fine non siamo però riusciti a chiudere il match e loro hanno rischiato il tutto per tutto giocando con otto giocatori in avanti. Siamo un po’ mancati di tranquillità”.