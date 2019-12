Barcellona, Valverde: “Messi a riposo, ma siamo comunque competitivi. Lukaku e Lautaro…”

Sfida scintillante in programma domani, martedì 10 dicembre, fra Inter e Barcellona a San Siro. Leggiamo le parole di mister Ernesto Valverde, mister blaugrana, nella conferenza stampa della vigilia: “L’Inter si giocherà la qualificazione, noi siamo già agli ottavi ma non per questo non faremo il nostro, anzi: negli ultimi anni a San Siro non abbiamo vinto, cercheremo di farcela questa volta. Messi fuori ma certe conversazioni rimangono nello spogliatoio, ci sono tante partite da giocare ed è stata una scelta tenerlo fuori, quindi rimarrà a casa e riposerà. Jordi Alba e Semedo sono ancora infortunati. Mi aspetto una grande Inter, noi vorremo essere competitivi e provare a vincere: in casa abbiamo sofferto, dobbiamo fare attenzione a Lautaro Martinez e Lukaku che sono ottimi attaccanti, segnano tanto”.

Nello specifico sui due attaccanti: “Lautaro sta disputando una grande stagione, è veloce e ha potenza, all’andata segnò un gran gol. Con Lukaku si trova bene, sta trovando i giusti meccanismi, ma mi viene difficile ora paragonarlo a Suarez. Lukaku è molto forte e bravo nelle sponde, difficile trovare un giocatore simile a lui. Può aggredirci, dobbiamo stare attenti a proteggere bene il pallone”.

Ancora su Messi: “La squadra è comunque competitiva, siamo allo stesso modo in undici contro undici. Per noi è giocatore determinante, ma non è la prima volta che manca. Manterremo la stessa competitività e il nostro stile di gioco. Vedremo inoltre se ci sarà Ansu Fati, perché ha avuto qualche problema fisico”.

LE PAROLE DI CONTE

NON SOLO MESSI OUT