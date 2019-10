Barcellona, Valverde: “Messi ancora in dubbio. L’Inter? In forma, ma noi vogliamo vincere”

Non solo Griezmann. Alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter, in casa Barcellona ha parlato anche il tecnico Ernesto Valverde. Queste le sue parole in conferenza stampa.

INTER – “Loro hanno cambiato tanto rispetto allo scorso anno ed hanno avuto un grande inizio di stagione. Per noi sarà una gara dura, in cui sarà difficile segnare. L’Inter è in forma, ma noi dobbiamo vincere, abbiamo la squadra per farlo: il fatto di voler vincere tutto non deve però turbarci”.

ASSENZE – Dembelé ieri ha fatto solamente una parte dell’allenamento, Messi un po’ più di mezza seduta. Non so se alla fine potremo contare su di loro oppure no”.

INFORTUNI – “Ovviamente non posso essere contento, ma credo si tratti di una cosa fortuita. Spero che tutti si possano riprendere al più presto, ma non sono preoccupato”.

GRIEZMANN – “Lo vedo meglio a sinistra o al centro, a destra abbiamo già altri giocatori. Lui comunque deve stare vicino all’area di rigore”.

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è arrivare primi nel girone. Poi se dovessimo arrivare in fondo in una situazione complicata allora andrebbe bene anche il secondo posto”.