Barcellona, Valverde: “Napoli avversario duro e complicato, gioca bene”

Il Barcellona è stato sorteggiato col Napoli per gli ottavi di Champions League, la stampa spagnola sostiene che l’urna sia stata favorevole per i blaugrana. L’allenatore Ernesto Valverde tiene alta la guardia: “Parliamo di un avversario duro e complicato, e non sottovalutiamo la grande atmosfera che si respira nel loro stadio – ha detto il tecnico a Barça TV -. Non si può sapere ora in che condizioni sarà il Napoli quando lo affronteremo, ci sono giocatori importanti come Mertens e Insigne. Il precedente di quest’estate negli Stati Uniti? Hanno dimostrato di avere qualità a centrocampo e di giocare molto bene, vedremo anche noi come saremo messi quando sarà il momento di giocarci contro”.

Valverde conosce il San Paolo, avendo affrontato il Napoli quando allenava l’Athletic Bilbao nel 2014, nei preliminari di Champions League: “Un ambiente notevole, i tifosi sono molto caldi, ma siamo abituati a giocare in contesti del genere”.

