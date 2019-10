Barcellona, Valverde: “Risultato giusto, anche se Conte dirà di no…”

Una vittoria in rimonta, quella ottenuta dal Barcellona contro l’Inter nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Luis Suarez, con una doppietta, ha ribaltato l’iniziale vantaggi nerazzurro firmato da Lautaro Martinez.

VALVERDE – Queste le parole del tecnico Ernesto Valverde al termine della gara: “Conte dirà di no, ma per me il risultato è giusto. L’Inter ha giocato bene nel primo tempo, ma nel secondo siamo usciti noi. I nerazzurri sono una grande squadra, in campionato hanno vinto sei partite su sei e stasera hanno dimostrato le loro qualità. Messi? E’ unico, abbiamo sempre bisogno di lui. Gli mancava un po’ di forma, ma sta recuperando”.

LUIS SUAREZ – Il match-winner Luis Suarez non nasconde la propria gioia: “E’ una vittoria preziosa, ottenuta contro una diretta concorrente. L’Inter nei primi quarantacinque minuti ha approfittato degli spazi che gli abbiamo concesso grazie alla rapidità dei loro giocatori. Nella ripresa abbiamo reagito, correggendo gli errori del primo tempo. Abbiamo avuto pazienza e questo è stato importante, ci ha permesso di creare numerose occasioni. Dobbiamo essere consapevoli che siamo la squadra da battere: questa deve essere la nostra mentalità in Champions”.

TER STEGEN – Tra i protagonisti della gara anche il portiere Marc-André ter Stegen: “All’inizio abbiamo sofferto – ha detto -, ma abbiamo cercato la vittoria fino alla fine. Abbiamo commmeso degli errori e loro, con la loro qualità, ci hanno punito. Siamo stati però bravi a saper soffrire ed alla fine siamo riusciti a conquistare la vittoria. Suarez? Sappiamo chi abbiamo là davanti. Messi? Siamo felici di riaverlo, quando è in campo crea sempre qualcosa. Speriamo che non debba più fermarsi”.