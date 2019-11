Barcellona, Valverde: “Siamo primi e giochiamo in casa, ma non sarà semplice col Dortmund”

Domani, mercoledì 27 novembre, sarà tempo di Champions League anche per il Barcellona, che al Camp Nou ospita il Borussia Dortmund. Ecco il tecnico blaugrana Ernesto Valverde nella conferenza stampa della vigilia: “In casa siamo forti, la posta in palio è molto alta: vogliamo guadagnarci il primo posto nel girone, ma non sarà semplice, perché affrontiamo un avversario duro e che allo stesso modo si gioca tanto in questa partita. Conosciamo le qualità del Dortmund, hanno vinto in rimonta contro l’Inter, cercheranno in ogni modo di fare risultato – ha proseguito Valverde -. Cercheremo di migliorare il nostro gioco, ma ora siamo concentrati su domani. Capisco le critiche, ma il bello del calcio è che comunque arriva sempre una partita in cui puoi cercare di giocare bene e provare a vincere, così da rendere i tifosi soddisfatti”.