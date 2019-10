Barcellona, Vidal: “La Champions la mia ossessione…”

Dopo la vittoria in campionato per 3-0 contro l’Eibar, il Barcellona tornerà in campo mercoledì sera con lo Slavia Praga nella gara valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. E proprio della massima competizione europea ha parlato il centrocampista blaugrana Arturo Vidal, il quale ha poi rilasciato un commento anche sul suo ex allenatore alla Juve Antonio Conte.

CHAMPIONS – “La Champions la vincerà la squadra che sarà più forte fisicamente. Il talento ti fa vincere il campionato, ma è il fisico che ti aiuta a vincere in Europa. La Champions League è la mia ossessione: al Barcellona si deve vincere tutto, ma ciò di cui si parla negli spogliatoi è questa competizione… Quest’anno possiamo farcela: sono nella migliore squadra del mondo e voglio vincere”.

CONTE – “Antonio per me è stato essenziale, mi ha fatto crescere insegnandomi molto sia in fase difensiva che offensiva”.