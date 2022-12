Barcellona, Xavi: “Contro l’Inter meritavamo di più in casa e a Milano”

L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato della eliminazione del club catalano dalla Champions League. “È stato un peccato essere eliminati nella fase a gironi, ma bisogna crederci e continuare a lottare. La nostra rosa ci permette di lottare per il campionato, questo è l'obiettivo della stagione. Penso che ne siamo capaci, sono ottimista. Penso che dovremmo essere autocritici. La Champions League ci ha condizionato, c'era l'occasione per fare gol e vincere la partita, ma non ci siamo riusciti. Direi che in Champions ci è mancata maturità ed efficienza al momento giusto. A Monaco abbiamo giocato meglio del Bayern nel primo tempo, ma poi ci hanno battuti. In casa con l'Inter abbiamo avuto momenti importanti e occasioni. Anche negli ultimi minuti a Milano potevamo pareggiare o vincere. Questo è il nostro errore, conseguenza di una mancanza di maturità ed efficienza ", ammette Xavi.