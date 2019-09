Barella salva l’Inter: lo Slavia Praga manca il colpaccio, è 1-1

Colpo di scena a San Siro: l’Inter di Antonio Conte, a punteggio pieno in campionato, non va oltre l’1-1 in casa contro lo Slavia Praga. Un risultato inatteso che rischia di complicare pesantemente il cammino dei nerazzurri nel corso del girone. Gli uomini di Conte esprimono solo a tratti il loro potenziale, andando in difficoltà sul pressing avversario. Inoltre l’Inter non si mostra cinica, quando Lautaro arriva in area di rigore. Non sbaglia lo Slavia Praga che trova il vantaggio al 63′ con Olayinka, bravo a ribattere a rete dopo la respinta di Handanovic. I cechi sfiorano il raddoppio in altre due occasioni. L’Inter vede il baratro e cerca disperatamente il gol nel finale. Barella è l’uomo della provvidenza, andando a ribattere a rete dopo la traversa colpita da Sensi su punizione al 92′.