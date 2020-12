Barnes controcorrente: “Quando accaduto in Psg-Basaksehir non è stato atto di razzismo”

Ha destato particolare scalpore quanto accaduto nella sfida di Champions League tra Psg e Istanbul Basaksehir quando un ufficiale di gara ha appellato in modo ritenuto razzista l’assistente allenatore del club turco. Un fatto che ha causato la furia della panchina ospite e che ha poi portato allo stop del match che si disputerà poi questa sera. Parole e attimi che hanno fatto presto il giro del mondo e che hanno ricevuto pesanti critiche anche se non tutti i pareri su quanto avvenuto sono stati uguali. Siamo sicuri che si sia trattato di razzismo? Questa la domanda, seppur implicita, che si è posto l’ex storico giocatore anche del Liverpool John Barnes che su Twitter ha deciso in queste ore di dire la sua.

Barnes: “Non è razzismo”

“Ecco, c’è lo staff tecnico del club di Istanbul… Uno di loro deve essere rimosso e l’arbitro chiede all’arbitro di riserva chi è esattamente. Qualcuno può spiegarmi in quale altro modo l’arbitro avrebbe dovuto chiamarlo in modo diverso da ‘nero’ se non conosce i nomi degli allenatori e non hanno i numeri? Descrivere l’autore del reato come “nero” non è razzismo!”, ha scritto Barnes sui social ricostruendo quanto accaduto. “L’arbitro non conosce i nomi dei sette. Uno dei membri dello staff deve essere rimosso, all’arbitro viene chiesto “chi?”, E lui risponde “nero”. Cos’altro può dire in modo che il giudice capisca di chi sta parlando?”.