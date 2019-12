Bayer Leverkusen-Juventus, le formazioni ufficiali

Tempo di ultima gara della fase a gironi di Champions League anche per Bayer Leverkusen e Juventus, in campo questa sera – mercoledì 11 dicembre – alle ore 21. Un match fondamentale soprattutto per i tedeschi di Bosz, ancora in gioco per il secondo posto nel raggruppamento in lizza con l’Atletico Madrid, mentre i bianconeri, come sappiamo, sono già qualificati agli ottavi di finale da primi. Per quanto riguarda le formazioni, Bayer con Havertz-Alario tandem offensivo; Sarri, invece, per la sua Juventus sceglie l’accoppiata CR7-Higuain supportata da Bernardeschi. In panchina Dybala. Cuadrado mezzala.

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi, Demirbay, Aranguiz, Diaby; Havertz, Alario. All. Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri