Bayer Leverkusen-Juventus, l’invasione di campo per selfie con Cristiano Ronaldo finisce male…

Una bella e convicente vittoria, ma anche un gol e ben tre invasioni. Sono questi i numeri di Bayer Leverkusen-Juventus o meglio. I numeri della serata di Cristiano Ronaldo.

L’asso portoghese è stato protagonista dell’ultimo impegno del girone di Champions League dei bianconeri. Una rete nel 2-0 dei suoi, ma anche tre tentativi di selfie da parte di qualche tifoso che è riuscito ad entrare sul terreno di gioco. Se la prima invasione è andata a buon fine, con il fan che ha abbracciato CR7, le altre due non sono terminate nel migliore dei modi.

Il secondo tifoso è stato letteralmente schivato da CR7 e successivamente portato fuori dalla sicurezza. Al terzo è andata decisamente peggio: arrivato di corsa col cellulare in mano, il giovane fan ha tentato di abbracciare Cristiano Ronaldo provando solo la sua ira. Infatti, nella velocità della corsa, anche per via dell’intervendo di uno steward, l’invasore ha quasi trascinato per il collo l’attaccante della Juventus provocandone la rabbia e una reazione negativa. Fortunatamente Buffon e compagni hanno fermato CR7 che, però, ha continuato ad inveire sul tifoso, decisamente molesto…

Il piccolo incidente è niente rispetto a quanto è ACCADUTO DI RECENTE AD UN ALTRO CALCIATORE…