Bayer Leverkusen-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 11 dicembre

Bayer Leverkusen-Juventus, si gioca oggi mercoledì 11 dicembre alle 21 il match valido per l’ultima giornata del girone di Champions League. Ospiti già qualificati per la fase successiva, padroni di casa devono vincere per sperare nella clamorosa qualificazione.

Bayer Leverkusen-Juventus, le probabili formazioni – Moduli speculari per le due squadre che si affidano al 4-2-3-1. Padroni di casa che sperano nella vena di Bellarabi, Havertz e Bailey in supporto della punta Volland. Per il resto quasi la formazione tipo per i tedeschi. Ampio turnover, invece, per la Juventus con Sarri che lascia spazio alle seconde linee. Buffon in porta. Demiral e Rugani in difesa. Unica certezza in attacco: Cristiano Ronaldo ci sarà. Con lui Higuain e Bernardeschi.

Bayer Leverkusen-Juventus streaming e diretta tv – Il match Bayer Leverkusen-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Uno al canale 201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre o Sky Sport al canale 252 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.