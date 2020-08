Bayern, Boateng: “Temiamo il Lione, non per caso ha eliminato la Juventus”

Il Bayern che umiliato il Barcellona tornerà in campo il 19 agosto per sfidare in semifinale di Champions League il Lione. Il difensore dei bavaresi Jerome Boateng in sala stampa ha parlato non solo del match con i francesi: “Arrivare lontano in Champions League era il nostro grande obiettivo in questa stagione. Eravamo molto motivati, soprattutto perché siamo stati eliminati l’anno scorso dal Liverpool. Stiamo giocando ad un livello molto alto e direi anche meglio della fase iniziale della Bundesliga. Sapevamo fin dall’inizio di avere una qualità molto alta e una buona squadra. Ma devi dimostrarlo in campo. Nello spogliatoio si sta bene e tutti si capiscono e si rispettano, ma è anche chiaro che non tutti sono migliori amici. Sappiamo quando dobbiamo essere concentrati e aiutarci l’un con l’altro. Io sono tornato ai miei livelli grazie alla fiducia dell’allenatore, che ti fa sentire bene. Dopo il lockdown siamo stati bravi a iniziare prima possibile e la condizione è ottima. Un grandissimo complimento va al dottor Holger Broich ma anche allo staff tecnico che ha lavorato molto bene. Siamo fisicamente in ottima forma . Questo è molto importante. Possiamo ancora andare un po ‘oltre se le altre squadre si stancano a fine gara “.

LIONE FREDDO

Boateng giudica la prestazione del Lione contro il Manchester City: “Alcuni dei miei compagni hanno guardato il match dei quarti con il City altri no. Siamo rimasti sorpresi dal risultato. Il Lione era freddo ma molto disciplinato. Sarà un compito difficile per noi. Non elimini la Juventus se non hai qualità. Non ci interessa il passato no vogliamo solo arrivare in finale”.