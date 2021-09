Bayern, Coman in bagno prima della sostituzione e Nagelsmann mette Gnabry

E' successo nella ripresa del match di Champions del Camp Nou

E' stato svelato quanto accaduto ieri sera al Camp Nou dove si affrontavano Barcellona e Bayern, match poi vinto dai tedeschi per 3-0. Nella sfida di Champions League fra Barcellona era pronto per entrare in campo Kingsley Coman che il tecnico Julian Nagelsmann stava per mandare sul terreno di gioco catalano al posto di Musiala. Le immagini hanno mostrato che il francese è scomparso e si è rifugiato negli spogliatoi. Il tecnico bavarese ha messo Gnabry al suo posto. A spiegare quanto accaduto è stato il tecnico bavarese Nagelsmann a fine gara: “King ha avuto un po' di problemi allo stomaco prima di entrare. Ecco perché abbiamo dovuto attendere che andasse in bagno prima di farlo entrare in campo”.