Bayern e Porto, vincenti ma eliminati. In semifinale Psg e Porto

Non basta la generosità a Bayern Monaco e Porto per qualificarsi alle semifinali. Entrambe escono di scena dopo aver vinto con lo stesso risultato, 1-0, in casa rispettivamente di Paris Saint-Germain e Chelsea. Fatali le sconfitte interne nell’andata.

PSG-BAYERN

Il primo tempo è ricco di emozioni e colpi di scena. Nel complesso si esprime meglio il Psg, che trova per tre volte un monumentale Neuer a negare il gol a Neymar con interventi provvidenziali. Quando non ci arriva il portiere tedesco, sono i legni, una traversa e un palo, a fermare il campione brasiliano. Più pratico il Bayern, che va in vantaggio con Choupo Moting, bravo ad avventarsi di testa sulla respinta di Keylor Navas. Nella ripresa calano i ritmi e scarseggiano le occasioni, anche se il Bayern si procura due chance clamorose, sciupate per questione di centimetri.

CHELSEA-PORTO

Scarseggiano le emozioni nella sfida di Londra. Il 2-0 dell’andata indirizza la qualificazione a favore del Chelsea, che sembra controllare agevolmente il risultato senza correre grandi rischi. In pieno recupero, i Blues sfiorano il gol della vittoria. Sul ribaltamento di fronte arriva invece sorprendentemente la rete del Porto con Taremi. Non basta per qualificarsi ai portoghesi.