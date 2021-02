Bayern, Flick: “La Champions ci esalta. Contro la Lazio partita perfetta”

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick è ampiamente soddisfatto della prestazione della sua squadra sul prato della Lazio negli ottavi di finale di Champions League (4-1): “Abbiamo fatto una bella prestazione collettiva. Volevamo metterli sotto pressione, abbiamo creato occasioni, abbiamo segnato gol, siamo molto soddisfatti. La Champions League è qualcosa di speciale per i nostri giocatori, abbiamo visto che tutti erano pronti, volevano essere presenti dal calcio d’inizio, questa vittoria è più che meritata. Se siamo i grandi favoriti? No. Per prima cosa devi giocare il ritorno, abbiamo fatto un salto da gigante verso i quarti di finale, ma devi giocare le partite una dopo l’altra”.