Bayern, Flick: “Lione tatticamente perfetto ma Gnabry determinante. Contro il Psg cambio la difesa”

Hans Flick porta il Bayern Monaco nuovamente in finale di Champions League dopo 7 anni. Capolavoro del tecnico tedesco che travolge 3-0 il Lione e ora ha l’occasione di regalare il Triplete ai tifosi. Questa la sua analisi della partita e le prime considerazione per la finale di domenica con il Psg: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Lione si era comportato bene in passato. È sempre dura contro una squadra molto forte in termini di corsa. Ci hanno già fatto male tatticamente. All’inizio siamo stati fortunati poi Gnabry ci ha portato in vantaggio con la sua pregevole azione individuale e ci ha dato sicurezza. In Coppa il Psg ha vinto contro il Lione solo ai rigori questo conferma la bontà della squadra di Garcia. Abbiamo difeso male nella prima fase e in finale dovremo evitare certe leggerezze. Ho tolto Boateng durante l’intervallo perchè aveva problemi muscolari ma domenica contro il Psg che ha giocatori molto veloci dovrò organizzare la difesa in modo un po ‘diverso”