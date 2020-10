Bayern, Flick: “Nessuno sa difendersi bene in Europa come Simeone. Douglas Costa per noi è eccezionale”

Il tecnico del Bayern Monaco Flick ha presentato in sala stampa il match di domani in Champions League con l’Atletico Madrid. “Sfidare l’Atletico alla prima partita è semplicemente un lusso, un vero big match. Penso che il tecnico Diego Simeone, che sta su quella panchina da nove anni, con noi ha fatto sempre bene e sa sviluppare il miglior gioco difensivo che c’è in Europa. Sono molto compatti e incredibilmente disciplinati. Hanno anche molta qualità in attacco grazie a Suárez. Dobbiamo metterli sotto pressione e sarà una partita di grande dispendio fisico”. Su Douglas Costa il tecnico ha detto: “Ha mostrato nei primi giorni le sue qualità. Il modo in cui risolve le cose con la palla è eccezionale, rimane sempre calmo. Ha perso molte partite la scorsa stagione a causa di infortuni ma il nostro obiettivo è di portarlo al 100 per cento, poi è un rinforzo incredibile per noi. Sta andando bene e sono molto felice di averlo con me “.