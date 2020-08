Bayern, Flick: “Questo trionfo è merito di tutti”

Hans Flick ha compiuto un vero e proprio capolavoro in questa stagione. L’allenatore tedesco ha preso in mano la squadra a novembre e l’ha condotta al triplete battendo in finale di Champions il Psg.

LE PAROLE DI FLICK

Queste le sue parole nel post gara: “E merito della squadra. A novembre leggevo che non c’era più rispetto per il Bayern. Negli ultimi 10 mesi abbiamo sfruttato anche il lockdown per creare un gruppo ancora più unito. Questo trionfo è merito di tutti, è una conseguenza di un lavoro fatto insieme. Abbiamo vinto grazie ad un’atmosfera positiva, con la fiducia in noi stessi e verso il club. Non era facile. A Doha abbiamo gettato le basi per la forma straordinaria con cui siamo arrivati fin qui”.