Bayern, Flick: “Sarà Parigi contro Monaco e non altro. Difesa? Non cambieremo tanto”

Hans Flick in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League che vedrà il suo Bayern sfidare il Psg, ha presentato la partita: “Giochiamo contro una squadra di Parigi e Parigi è in Francia. È una squadra di club, dunque Parigi contro Monaco -chiosa l’allenatore-. Siamo felici di giocare contro una delle migliori squadre del mondo, con un allenatore che condivide la mia filosofia. È una grande sfida. Apprezzo molto Thomas Tuchel come persona e conoscitore di calcio. Il messaggio di Low? “Mi sarei arrabbiato se non avesse incrociato le dita per me. Abbiamo parlato al telefono e ha detto che non convocherà nostri quattro giocatori per alcuni impegni con la Nazionale perché hanno bisogno delle vacanze”. Flick poi ha parlato dei problemi difensivi al cospetto di attaccanti fortissimi come Neymar, Mbappé e Di Maria. “Giocheremo sempre con la linea alta perché non abbiamo dato mai all’avversario lo spazio per attaccarci. Il Psg ha una qualità come il Barcellona. È importante chiudere le linee di passaggio per bloccare le loro incursioni. Sappiamo che c’è molta velocità e qualità nel Psg. Non cambieremo tanto visto che la nostra filosofia difensiva è questa e non la cambieremo domani”.