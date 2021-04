Bayern, Flick: “Mi prendo il giusto tempo per riflettere sul mio futuro”

L’eliminazione dalla Champions League, molto probabilmente chiude l’avventura europea di Flick con il Bayern Monaco. Il tecnico nel corso della conferenza stampa post Psg non ha parlato mai di voler continuare sulla panchina dei campioni del mondo nonostante un contratto che scadrà nel 2023. Queste le dichiarazioni del tecnico bavarese: “Siamo delusi per l’eliminazione ma coscienti di aver sfiorato l’impresa. Bastava alla fine che Sanè anzichè metterla in mezzo tirasse in porta che l’esito sarebbe potuto essere un altro. Futuro? Ancora non c’ho pensato. Come allenatore chiaramente bisogna sempre riflettere su ogni situazione e su come puoi raggiungere il miglior successo. E la crescita è un processo continuo. Come allenatore bisogna sempre riflettere ed è normale che io lo faccia sul mio futuro. Sicuramente c’è un processo di riflessione ma ora abbiamo pensato a questa partita che era molto importante e c’è sicuramente del rimpianto per ciò che sarebbe potuto succedere. Penserò al mio futuro, vedremo se ci sarà una squadra che potrà crescere ancora con me. Oggi siamo delusi per come è andata questa qualificazione. Pensavamo di passare, avevamo la possibilità di farlo”.