Bayern, Lewandowski: “Contro la Lazio abbiamo fatto una partita fantastica”

L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha commentato il successo dei bavaresi contro la Lazio in Champions League: “E’ stata una partita e una serata fantastica, quello che abbiamo fatto stasera è qualcosa di speciale”. Il polacco ha aperto le marcature all’Olimpico ma poi il punteggio è stato arrotondato dalla squadra di Flick che ha vinto 4-1. “Tutti oggi abbiamo mostrato tanta forza e una qualità migliore ma possiamo fare più -riprende Lewandowski -. “Io non ho avuto grandi occasioni ma ho giocato per la squadra. Il Bayern vince con tutto il gruppo e non grazie ai singoli. Il mio primo gol? Ho sfruttato l’errore del difensore della Lazio ma poi abbiamo fatto altri gol belli”.