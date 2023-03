Bayern Monaco ai quarti di Champions: Psg eliminato grazie… agli ex. Il dato record

Come riportato da Opta, infatti, cinque degli ultimi sei gol segnati dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain in Champions League portano la firma dei due giocatori che in passato hanno vestito la maglia dei parigini. I due più recenti sono quello di Choupo-Moting che ha segnato nel match di ritorno giocato mercoledì sera, sbloccando la gara e mettendola in discesa prima della rete di Gnabry, unico non ex, che ha chiuso la contesa in maniera definitiva. E poi quello di Coman che, invece, era andato a segno nella gara d'andata di questa edizione.