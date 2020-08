Bayern Monaco, Beckenbauer: “Psg? Non vedo punti deboli. Sarà un 50-50”

“Mi aspetto una finale bella da 50-50. Servirà anche un po’ di fortuna”. Così il presidente onorario del Bayern Monaco Franz Beckenbauer ai microfoni del sito ufficiale del club tedesco. Alla vigilia della sfida di Champions League tra i bavaresi e il Psg, l’ex leggenda ha condiviso le sue aspettative per la partitissima di domenica sera.

Beckenbauer: “Psg? Non vedo punti deboli. Sarà un 50-50”

“Ho guardato le partite del Psg. Devo dire che sono una squadra dannatamente buona”, ha esordito Beckenbauer. “Sinceramente non riesco a trovare punti deboli nei parigini e mi aspetto che possano anche portare delle sorprese durante la gara. Questa sarà la partita più difficile della Champions League quest’anno. Spero che entrambe le squadre non mostrino rispetto eccessivo l’una all’altra e che possano giocare come hanno fatto fino ad ora. Se così sarà assisteremo ad una finale meravigliosa”. “Chi sarà il favorito? Penso che sia un 50-50. In queste partite serve anche un po’ di fortuna. Se sarà dalla parte del Bayern Monaco, vincerà e sarò contento”.

