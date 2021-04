Bayern Monaco, Choupo-Moting sfida il suo ex Psg: “Avrei preferito trovarlo in finale. Non ci sono solo Neymar e Mbappé…”

L’attaccante del Bayern Monaco Eric-Maxime Choupo-Moting ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. A distanza di meno di un anno dalla finalissima della passata stagione, il centravanti giocherà di nuovo quella gara, ma questa volta a maglie invertite.

Choupo-Moting: “Avrei preferito sfidare il Psg in finale”

“Se devo essere sincero, avrei preferito sfidare il Psg in finale e non subito”, ha detto Choupo-Moting. “Consigli per i miei attuali compagni? Non credo che la squadra abbia bisogno dei miei consigli. Hanno già vinto lo scorso anno e sanno bene come si giocano certe gare. Attenzione particolare a Neymar e Mbappé? Prima di tutto, sono ragazzi fantastici con cui è molto divertente passare del tempo non solo sul campo, ma anche fuori. Hanno abilità eccezionali. Sono tra i migliori con cui ho giocato. Individualmente, sono incredibilmente forti. Bisogna stare molto attenti contro questi due ma non ci sono solo loro. Sarà tutto il Psg da tenere sotto controllo”.

E ancora: “La cosa più importante è giocare come una squadra: questa è la forza del Bayern. Tutti capiscono che bisogna essere concentrati al 100% e cercare di affrontare la partita nella forma migliore. Ripeto, se avessi potuto scegliere avrei preferito sfidare il PSg in finale. Si tratta di una gara che tutto il mondo attende…”.