Bayern Monaco, Coman non si nasconde: “Nella nostra testa siamo favoriti per la Champions”

L'esterno dei bavaresi punta al trofeo con grande ambizione

Kingsley Coman non si nasconde. Il match winner della Champions League 2019 che ha portato il Bayern Monaco al trionfo è convinto che i tedeschi possano essere ancora i favoriti anche in questa edizione 2021. L'esterno francese dei bavaresi è tornato in campo da titolare dopo il piccolo problema fisico avuto al cuore e ha festeggiato il 4-0 dei suoi al Benfica. Intervistato da beIN SPORT, il giocatore ha dichiarato: "Penso sia stata una partita molto bella. Abbiamo dato il massimo dall'inizio alla fine contro una squadra forte. Abbiamo creato tanto ma siamo stati anche bravi ad approfittarne quando loro hanno mollato".

In chiave futura per il proseguimento del torneo: "Nella nostra testa siamo sempre favoriti per la Champions", ha detto Coman. "Vogliamo sempre vincerla. Quello che è certo è che daremo tutto per farcela. Ovviamente sappiamo che non è facile".