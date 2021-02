Bayern Monaco, dici Kimmich dici vittoria: nessuno come lui nelle prime 50 partite in Champions League

Il Bayern Monaco vince ancora in Champions League e lo fa con un netto 4-1 rifilato all’Olimpico di Roma alla Lazio nella gara degli ottavi di finale d’andata della Coppa. Un successo che regala un primato incredibile anche a Joshua Kimmich, centrocampista del club bavarese.

Bayern Monaco, il record di Kimmich

Dici Kimmich e dici vittoria. Questa il mood del Bayern Monaco in Champions League con in campo il centrocampista tedesco. Come riporta Opta, infatti, il classe 1995 ha vinto 38 delle sue prime 50 partite di Champions League. Una percentuale di successo incredibile per il giocatore che ha realizzato un vero e proprio record. Si tratta del maggior numero di vittorie di un giocatore nelle prime 50 presenze nella storia della competizione.

Kimmich si è messo alle spalle il compagno di club Muller, assente contro la Lazio, fermo a quota 36, esattamente come il centrocampista del Real Madrid Casemiro che sarà impegnato questa sera contro l’Atalanta. In classifica, ma più distanti, anche Ter Stegen (35), Carvajal, Isco e Marcelo.