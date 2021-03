Bayern Monaco, Flick: “Con la Lazio ottima prestazione all’andata. Coman e Neuer…”

Il Bayern Monaco mette nel mirino i quarti di finale di Champions League, ai bavaresi basterà gestire il match di ritorno degli ottavi di finale contro la Lazio. Mister Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: “Siamo molto soddisfatti delle ultime sfide, anche le partite dopo quella con la Lazio. Posso ritenermi molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto all’andata, dove abbiamo fornito un’ottima prestazione. Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora 30 ore di tempo. Non dirò nulla oggi, decideremo domani mattina e speriamo di averli a disposizione per la gara di domani sera”. Parole confortanti di Flick per i giovani Dantas e Nubel: “Non dobbiamo decidere ora se giocheranno, sicuramente Dantas ha fatto grandi progressi. È un calciatore eccellente, speravamo potesse fare anche solo qualche gara con l’U23. Se ci sarà possibilità, collezionerà qualche minuto in campo. Tecnicamente è molto forte, ha enormi qualità. Nubel? Non conosco i contratti dei calciatore, non so se ci sono clausole particolari”.

