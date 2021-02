Bayern Monaco, Flick e le favorite in Champions League: “Manchester City in forma e anche il Psg. Seguo molto…”

Il suo Bayern Monaco sarà impegnato in Champions League il prossimo 23 febbraio contro la Lazio, ma Hansi Flick, tecnico dei bavaresi, fa già il punto sulle squadre favorite per la vittoria finale o, per lo meno, per quelle società destinate ad andare molto lontane nel torneo.

Flick e la Champions League

Intervistato da France Football, il tecnico del Bayern Monaco, fresco di titolo di campione del mondo per club, ha indicato le squadre più toste da affrontare: “Il Manchester City è in una forma incredibile e ha un gioco impressionante. Suscita molto rispetto e ammirazione”, ha spiegato Flick. “Poi c’è il Paris-Saint-Germain che anche in questa stagione, dopo la finale dello scorso anno, è tra i favoriti con un grande potenziale rappresentato in particolare da Neymar e Mbappé”.

A sorpresa poi Flick elegge un’altra squadra: “Apprezzo molto quello che sta facendo il Siviglia con il suo allenatore Julen Lopetegui, che sta facendo un ottimo lavoro. Seguo le sue partite appena posso, perché possiamo vedere la sua mano. Questa formazione è in grado di andare lontano in questa competizione”.

