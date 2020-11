Bayern Monaco, Flick: “Il Salisburgo può crearci dei problemi, ma noi vogliamo gli ottavi”

Il Bayern Monaco va a caccia dei 3 punti che darebbero la matematica qualificazione agli ottavi di Champions League, sulla strada dei bavaresi ci sarà l’ostacolo Salisburgo. Il tecnico del Bayern, Flick, parla alla vigilia della sfida con gli austriaci: “Sappiamo che il Salisburgo è un avversario difficile, che può metterci sotto pressione e crearci delle difficoltà – dichiara Flick nella conferenza della vigilia – . Attacca bene quando riconquista la palla, è una squadra competitiva per la Champions League. Il nostro obiettivo è qualificarci agli ottavi già domani sera, ma non sarà una missione semplice – spiega il tecnico bavarese – . Bayern che è alle prese con un’emergenza difensiva non di poco conto: “Speriamo che Lucas Hernandez possa giocare, se non dovesse farcela, abbiamo diverse opzioni – spiega Flick – . Tolisso e Bouna Sarr non ci saranno sicuramente, così come Sule. Speriamo che torni entro il weekend, ha avuto due gravi infortuni e vogliamo sia al 100%”.