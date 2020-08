Bayern Monaco, Flick: “Siamo stati impressionanti. Mancano due partite per diventare campioni”

Sprizza gioia da tutti i pori il tecnico del Bayer Monaco Flick. Ecco le sue dichiarazioni dopo lo storico trionfo dei bavaresi.

LE PAROLE DI FLICK

“Abbiamo fatto una partita incredibile. Siamo felici e soddisfatti, adesso mancano due partite per laurearci campioni. Sappiamo che tutto può accadere. Siamo molto contenti della prestazione di oggi, ovviamente. Da domani dobbiamo ritrovare le energie per giocare la semifinale. Oggi siamo stati impressionanti. Abbiamo mandato un segnale agli avversari, ci prepareremo bene e sappiamo che sarà dura. Difficile dire cosa migliorare dopo una vittoria per 8-2 . Analizzeremo la partita per vedere dove fare meglio. Siamo tra i migliori in Europa, adesso vogliamo centrare la finale”. Queste le parole di Flick riportate da Marca.