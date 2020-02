Bayern Monaco, Gnabry e Boateng e lo sfottò al Chelsea dopo la vittoria in Champions

Prima Gnabry, poi Boateng. Il Bayern Monaco si gode il successo in trasferta contro il Chelsea nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secco il 3-0 allo Stamford Bridge con cui i bavaresi hanno praticamente ipotecato il passaggio del turno.

Come se non bastasse, però, gli stessi calciatori tedeschi hanno voluto rincarare la dose contro i rivali con qualche sfottò di troppo su Instagram. Serge Gnabry prima, Jerome Boateng dopo. “Londra è sempre rossa”, ha detto Gnabry con chiaro riferimento al suo passato all’Arsenal, rivale del Chelsea. “Vale sempre la pena fare un viaggio a Londra”, ha rincarato il difensore. Un comportamento non troppo sportivo, ma che dopo una netta vittoria è comprensibile. Vedremo al ritorno se i blues si vendicheranno…