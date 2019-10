Bayern Monaco, Gnabry vuole il pallone del poker ma Javi Martinez…

Quattro gol, una prestazione straordinaria, l’ingresso nell’olimpo dei grandi ma anche una…piccola delusione. La serata di Champions League di Serge Gnabry è stata senza dubbio indimenticabile. Nella sfida tra il suo Bayern Monaco e il Tottenham (7-2 dei bavaresi agli Spurs), il talento classe 1995 è stato assoluto protagonista durante la gara e anche subito dopo.

Infatti, durante i festeggiamenti, dopo l’esultanza con i compagni, il tedesco è andato alla ricerca del pallone che lui stesso è riuscito a mettere nella porta avversaria ben 4 volte per portarselo a casa come è consuetudine in queste circostanze. Peccato, però, che Gnabry non avesse fatto i conti con l’euforia dei colleghi e nello specifico di Javi Martinez. Il compagno, infatti, in preda ai festeggiamenti per l’incredibile risultato ha spazzato via il pallone che sarebbe dovuto essere del tedesco, calciandolo sugli spalti. La reazione del calciatore è stata sconsolata, quasi senza parole. Alla fine, però, un sorriso e ancora tanta festa nonostante il piccolo dispiacere…