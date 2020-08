Bayern Monaco, Goretzka spietato: “Vedere Messi distrutto mi ha divertito”

Il Bayern Monaco spaventa l’Europa. I bavaresi si sono sbarazzati con sorprendente facilità del Barcellona, rifilando ai catalani un clamoroso 8-2 nei quarti di finale. Ora la squadra di Flick guarda con notevole fiducia le prossime partite.

SPIETATO

Tra i protagonisti della cavalcata dei tedeschi c’è sicuramente Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha commentato nel post gara l’incredibile successo sul Barcellona: “E’ difficile dire adesso cosa si prova, dato che la partita è finita da poco. Penso che ci vorranno almeno un paio di giorni per elaborare un risultato come questo. Abbiamo tanta fiducia, ma nello spogliatoio ci siamo appena detti che questo è solo il primo di tre passi”. Infine una stoccata a Messi, apparso distrutto nel post gara: “No, non mi ha fatto male, in realtà mi ha divertito vederlo così”.