Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per l'ultima gara del girone di Champions.

Bayern Monaco-Inter si gioca oggi, martedì 1 novembre 2022 alle ore 21 per l'ultima giornata del girone di Champions League. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi e in palio ci sarà solo la gloria di vincere un big match di grande spessore.

15 punti il Bayern Monaco , 10 l' Inter . Giochi già scritti anche per il primo posto in favore dei bavaresi, ma la sfida tra tedeschi e nerazzurri ha sempre un sapore speciale e se anche giocherà qualche "riserva" sarà senza dubbio una delle gare più importanti del martedì di Champions.

Padroni di casa col favore del pronostico e con in campo Gnabry, Gravenberch, Coman e Tel in avanti. Nerazzurri che faranno qualche cambio e, probabilmente, senza Lukaku , si affideranno a Correa con Lautaro Martinez. Spazio sulle corsie a Darmian e Gosens.

In streaming la partita potrà essere seguita su Mediaset Play e Sportmediaset oppure, per gli abbonati, su Sky Go. In alternativa anche su NOW.